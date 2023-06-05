В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал поступающие сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии очень тревожными, отметив, что в Кремле внимательно отслеживают эти новости, однако деталями не располагают.

«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем», - заявил представитель Кремля в понедельник, 5 июня.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 5 июня, местные СМИ сообщили, что Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал нескольких подозреваемых в попытке государственного переворота в стране. Согласно представленным видео, можно судить, что задержания проходили в частном секторе Бишкека. Сами спецслужбы, а также Министерство внутренних дел республики на данный момент эту ситуацию не прокомментировали.