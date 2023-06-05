Роспотребнадзор сообщил о восьми погибших в Димитровграде из-за отравления алкоголем
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В Димитровграде восемь человек погибло после отравления алкоголем. Всего на данный момент зарегистрировано 14 случаев отравления. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом, — заявили в ведомстве.
На данный момент проходит заседание специальной комиссии, а ситуация в регионе теперь находится под контролем ФМБА России и Роспотребнадзора.
По имеющейся в ведомстве информации, отравление наступило у людей, которые употребили сидр «Мистер Сидр», который был изготовлен в Самарской области и продавался в одном из сетевых магазинов на территории Ульяновской области.
Роспотребнадзор призывает жителей не употреблять продукцию этой марки, пока не закончится расследование этой ситуации.
Ранее KP.RU рассказывал о шести погибших в результате отравления алкогольным напитком в Ульяновской области. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые привели к смерти по неосторожности.