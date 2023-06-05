Две женщины умерли после употребления сидра в Самарской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две женщины в Самарской области погибли в результате отравления после употребления сидра. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Как сообщает ведомство, в ночь с субботы на воскресенье, с 3 по 4 июня, в результате отравления скончались две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевск. «По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток «Сидр», приобретенный в магазине города Новокуйбышевск», - говорится в заявлении СК.

В заявлении уточняют, что данная продукция поставлялась от предпринимателя в Самарской области в Красноглинском районе. Отмечается, что на данный момент на этом предприятии проводятся работа следователей и криминалистов.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, и повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомнил, аналогичное отравление в ночь с субботы на воскресенье, с 3 по 4 июня, произошло в городе Димитровграда в Ульяновской области. По последним данным жертвами этого отравлении стали восемь человек.