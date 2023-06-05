Песков заявил, что Россия продолжит следовать общим договоренностям в рамках ОПЕК+

Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит следовать договоренностям в формате ОПЕК+ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия считает формат ОПЕК+ значимым для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках и продолжит следовать общим договоренностям, существующим в его рамках. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия является участницей этого совместного понимания. Формат продолжает свою работу, есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать", - сказал Песков журналистам, отметив важность формата ОПЕК+ для мировой энергетической стабильности.

Напомним, ОПЕК+ по итогам заседания объявила об очередном сокращении добычи нефти альянсом на 1,4 миллиона баррелей в сутки начиная с 2024 года, а также о продлении нефтяной сделки на следующий год. Отметим, что участие в очном заседании министров ОПЕК+ в Вене принимал вице-премьер России Александр Новак.