ЕК предложила маркировать любой контент, созданный искусственным интеллектом

ЕК предложила маркировать любой контент, созданный ИИ Фото: Shutterstock

Европейская комиссия предложила маркировать весь контент в интернете, который был создан искусственным интеллектом. Требования о маркировке контента могут быть включены в добровольный кодекс поведения в сети. Такое заявление сделал замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Помимо этого планируется, что компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, будут создавать инструменты, которые позволят отличать контент, созданный человеком, от созданного ИИ.

Новые требования к маркировке ИИ-контента могут быть включены в добровольный кодекс поведения в цифровой сфере, который подписали крупнейшие платформы еще в 2018 году. Предполагается, что обязательными эти нормы могут стать уже к 2024 году.

Ранее KP.RU рассказывал, что ученые по всему миру призывают запретить искусственный интеллект. Они предполагают, что он уже научился думать, что внушает страх, поскольку такая технология сейчас есть у каждого в смартфоне.