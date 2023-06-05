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НовостиВ мире5 июня 2023 10:20

ЕК предложила маркировать любой контент, созданный искусственным интеллектом

Это должно касаться всего контента, произведенного таким способом
Роман ПОЛОСИКОВ
ЕК предложила маркировать любой контент, созданный ИИ

ЕК предложила маркировать любой контент, созданный ИИ

Фото: Shutterstock

Европейская комиссия предложила маркировать весь контент в интернете, который был создан искусственным интеллектом. Требования о маркировке контента могут быть включены в добровольный кодекс поведения в сети. Такое заявление сделал замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Помимо этого планируется, что компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, будут создавать инструменты, которые позволят отличать контент, созданный человеком, от созданного ИИ.

Новые требования к маркировке ИИ-контента могут быть включены в добровольный кодекс поведения в цифровой сфере, который подписали крупнейшие платформы еще в 2018 году. Предполагается, что обязательными эти нормы могут стать уже к 2024 году.

Ранее KP.RU рассказывал, что ученые по всему миру призывают запретить искусственный интеллект. Они предполагают, что он уже научился думать, что внушает страх, поскольку такая технология сейчас есть у каждого в смартфоне.