Рогов: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области и выйти к побережью Азовского моря Фото: соцсети

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинская армия пытается прорвать линию обороны ВС России на Запорожском направлении в районе Времевского выступа.

“Цель боевиков ВСУ - выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор”, — заявил Рогов агентству РИА Новости. При этом, по его словам, российская армия выстроила глубоко эшелонированную оборону в этом регионе, поэтому противник не может прорвать защиту и вынужден отступать с большими потерями.

Ранее Рогов отмечал, что наступление ВСУ в Запорожской области неизбежно, и противник накопил достаточно резервов для попытки проведения атаки.

По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя с последующим выходом к Азовскому морю является наиболее вероятным сценарием предстоящего контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.