Глава Приамурья Василий Орлов утвердил предварительную концепцию строительства в Благовещенске межвузовского кампуса мирового уровня

В Амурской области представили предварительную концепцию строительства межвузовского кампуса мирового уровня. Источник: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов утвердил предварительную концепцию строительства межвузовского кампуса мирового уровня. Современный студенческий городок планируется создать в Благовещенске на территории Амурского государственного университета. Кампус будет использоваться не только амурскими вузами, но и Дальневосточным отделением Российской Академии наук. План застройки по поручению главы региона разработал Центр развития территорий.

«План – схема будущего кампуса вполне приемлемая, в целом все нормально. Поручаю Центру развития территорий учесть все нюансы и на следующей неделе представить окончательный вариант, согласованный со всеми заинтересованными сторонами. Дальше будем готовиться к включению его в мастер-план Благовещенска», - поручил губернатор Василий Орлов.

По предварительной схеме, на территории АмГУ планируется построить несколько зданий для Дальневосточного отделения РАН и будущего кампуса общей площадью 54,7 тысячи квадратных метров. Для ученых создадут инженерно-лабораторный корпус, административное здание, корпус модуля первичной обработки, лабораторию с залом экспозиции, гаражные боксы и парковку. Для студентов и преподавателей построят культурно-образовательный центр с общественными пространствами и лекционными залами, учебно-лабораторный корпус и два общежития. Комнаты в жилых корпусах будут предоставляться аспирантам, молодым ученым и иностранным студентам. Вторая очередь строительства предусматривает создание многофункционального центра.

Межвузовский кампус мирового уровня – это место, где студенты и молодые ученые могут жить, учиться и творить в комфортных условиях. Сеть таких кампусов появится в российских регионах до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. Амурская область планирует присоединиться к нацпроекту «Наука и университеты», в рамках которого ведется строительство. Защита проекта должна пройти в начале сентября на ВЭФ во Владивостоке.

Ранее губернатор Василий Орлов подчеркнул, что создание в Благовещенске кампуса мирового уровня – стратегический вопрос.

«Без такого кампуса система высшего образования Амурской области значительно уступит в конкурентной среде нашим соседями - Хабаровскому и Приморскому краям. Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Благовещенске - проект, который принципиально изменит жизнь в области», - отметил глава Приамурья.