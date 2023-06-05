В ЮАР рассматриваются все варианты отношений с МУС Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В правительстве ЮАР продолжается изучение вопроса с выданным МУС ордером "на арест" российского президента Владимира Путина. В августе в Йоханнесбурге должен состояться саммите БРИКС.

"Наши власти продолжают заниматься изучением вопроса в связи с саммитом БРИКС и ордером на арест президента России, она непростая, - отметил Бапела. - Арест российского лидера властями ЮАР станет провокацией против народа, который избрал его. А МУС не имеет собственных полицейских сил", - заявил замминистра государственных предприятий ЮАР, зампредседателя подкомитета по международным отношениям правящей партии "Африканский национальный конгресс" Обед Бапела.

Также в понедельник, 5 июня, должно состояться заседание межведомственного комитета для изучения отношений и взаимодействия с МУС. После кабмину ЮАР будут предложены рекомендации, на основе которых он примет окончательное решение по вопросу о статусе в ЮАР ордера на арест МУС, сообщает ТАСС.

К слову, помимо России, юрисдикцию МУС не признаёт целый ряд крупных стран, в числе которых и Китай. В апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал защитить россиян от абсурдных решений Международного уголовного суда.

А 1 июня 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможном переносе саммит БРИКС из ЮАР В Китай.