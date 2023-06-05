Минобрнауки поручило вузам принимать абитуриентов из Белгородской области по собеседованию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поручило вузам принимать абитуриентов из Белгородской области в форме собеседования. Это поручение опубликовано на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

— Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, устанавливающие правила приема абитуриентов в 2023-2024 учебном году, — говорится в сообщении.

Также ведомство ожидает информацию о проделанной работе до 8 июня 2023 года. Предоставить ее необходимо с приложением подтверждающего документа, подписанного образовательным учреждением.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино. Выпускники смогут поступать в вузы без госэкзамена. Сейчас для этого начали прорабатывать специальный механизм.