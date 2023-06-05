Песков заявил, что появившееся «экстренное обращение Путина» — взлом Фото: REUTERS

Появившееся в некоторых телесетях «экстренное обращение Владимира Путина» — взлом. Ничего подобного не планировалось. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы, — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин уделяет спецоперации столько времени, сколько ему необходимо, как верховному главнокомандующему.

При этом Россия должна довести СВО до конца, поскольку другой альтернативы уже нет. Это заявление Пескова стало ответом на то, что западные страны никак не отреагировали на обстрелы украинскими войсками Белгородской области. По его словам, Запад закрывал глаза на бомбежки Донбасса еще до начала спецоперации.