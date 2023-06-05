Российские войска уничтожили до 425 бойцов ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении до 425 бойцов ВСУ на донецком направлении за прошедшие сутки.

“Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30”, — говорится в свежей сводке в телеграм-канале ведомства.

Также отмечается, что на данном направлении активные боевые действия ведутся подразделениями спецназа “Ахмат”, участвующими в штурме Марьинки. Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отмечал, что российские военные уже освободили около 70 процентов города.

Тем временем издание The Telegraph сообщает, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

При этом бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что союзники Киева не будут вечно финансировать конфликт на Украине и уже начали оказывать на Зеленского давление по поводу переговоров, которые будут включать признание территориальных потерь.

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