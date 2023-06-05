ВСУ при попытке наступления на Южно-Донецком направлении потеряли 300 военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 5 марта, заявили, что украинские войска не достигли своих целей во время попытки крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении, потеряв за минувшие сутки 300 бойцов, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

Как заявляет российское военное ведомство, украинские войска задействовали шесть механизированных, а также два танковых батальона.

«Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери», - заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что за минувшие сутки на данном направлении было уничтожено до 300 украинских военных, 26 боевых бронированных машин, а также 16 танков и 14 автомобилей.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия активизировалась на купянском, а также краснолиманском и донецком направлениях.

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