Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром нескольких человек

Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром восьми человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали индивидуального предпринимателя после смерти в результате отравления сидром в Димитровграде Ульяновской области восьми человек. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сообщается, что на данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также были назначены судебные экспертизы.

Напомним, сегодня, 5 июня, стало известно об отравлении в ночь с субботы на воскресенье, с 3 по 4 июня, нескольких человек в результате употребления сидра. По последним данным жертвами отравлении стали восемь человек в городе Димитровграда в Ульяновской области, а также стало известно о двух погибших в Самарской области.