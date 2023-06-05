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НовостиПроисшествия5 июня 2023 11:11

Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром нескольких человек

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром восьми человек

Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром восьми человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали индивидуального предпринимателя после смерти в результате отравления сидром в Димитровграде Ульяновской области восьми человек. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сообщается, что на данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также были назначены судебные экспертизы.

Напомним, сегодня, 5 июня, стало известно об отравлении в ночь с субботы на воскресенье, с 3 по 4 июня, нескольких человек в результате употребления сидра. По последним данным жертвами отравлении стали восемь человек в городе Димитровграда в Ульяновской области, а также стало известно о двух погибших в Самарской области.