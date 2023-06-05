В упавшем в США самолете, принадлежавший компании из Флориды, были родственники ее главы Фото: Иван ВИСЛОВ

В США в малонаселенном районе штата Вирджиния потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation. На борту находились находились дочь, внучка и няня бизнесмена из Флориды Джона Румпеля.

Как стало известно, самолет принадлежал компании из Флориды Encore Motors of Melbourne. В момент катастрофы на нем были члены семьи главы фирмы Джона Румпеля.

"За минуту он потерял высоту 20 тысяч футов, никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости", - заявил Румпель газете The New York Times.

Одна из версий гласит, что пилот судна мог потерять сознание. А глава компании не исключил версию разгерметизации.

"В этом случае они все просто уснули и не проснулись", - добавил Румпель.

Между тем, еще одна страшная катастрофа произошла в Индии. Скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шалимар - Коромандель, сошел с рельсов, из-за чего несколько вагонов упали на соседний путь. Через пару минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, с грузовым поездом. В результате - почти 300 погибших и более 900 раненых.