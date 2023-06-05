CNN: Украина создала сеть агентов в России и предоставляет им дроны для атак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киев создал внутри России сеть агентов, которые занимаются диверсиями, и предоставляет им дроны для совершения атак. Об этом заявляет CNN, ссылаясь на свои источники, осведомленные об информации американской разведки.

Как сообщается, официальные лица США считают, что такие проукраинские агенты осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая этого года, запустив дроны с российской территории.

«Неясно, были ли другие атаки беспилотников, совершенные в последние дни … также совершены изнутри России или проведены этой сетью проукраинских оперативников», - говорится в публикации.

Двое американских чиновников сообщили агентству об отсутствии доказательств того, что при атаках в России могли применяться предоставленные США беспилотники. Отмечается, что Киев снабдил своих агентов беспилотниками украинского производства.

Представитель европейской разведки назвал границу между Россией и Украиной обширной, заявив, что ее трудно контролировать, а это делает ее уязвимой для переброски беспилотников.

По словам представителя Службы безопасности Украины (СБУ), атаки дронов продолжатся.

Напомним, в ночь на понедельник, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов, отметив, что по предварительной причиной возгорания было сброшенное с беспилотника взрывное устройство.