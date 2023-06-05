Глава Минтранса Савельев допустил запуск аэропорта Мариуполя в 2024-2025 годах Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным допустил, что аэропорт города Мариуполь может быть введен в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

"В завершение могу сказать, что в наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт", — заявил Савельев на встрече с главой государства.

Напомним, 19 марта 2023 года Владимир Путин лично посетил Мариуполь. Президент прилетел в город на вертолете, а позже сел за руль внедорожника и лично объехал несколько районов города, включая береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и другие памятные места города.

Некоторые западные СМИ отказались верить в произошедшее, но некоторые признали и назвали это "демонстративным жестом со стороны Кремля".