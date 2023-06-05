«Нацизм жестко вырезаем»: Джигурда поехал в Донбасс с гуманитарной миссией

Джигурда поехал в Донбасс с гуманитарной миссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марина Анисина, жена актера Никиты Джигурды, разместила в интернете видео своего мужа, который отправился в Донбасс с гуманитарной миссией, где он в окружении военных производит выстрелы.

Сам артист поделился фото с места залпов. «Мои барабанные перепонки закаленные и привыкли к громким звукам», - отметил он.

Как заявил Джигурда, за девять лет он успел побывать в местах, где не было ни одного известного артиста. «Это не съемки боевика и не реалити шоу, это жесткая реальность нашей сегодняшней жизни», - заявил он, добавив, что таким образом «нацизм безжалостно и жестко вырезаем».

Напомним, в 2017 году Джигурда стал гражданином Донецкой Народной Республики (ДНР) и получил паспорт ДНР. Как писал сайт KP.RU, артист заявлял, что потрясен разрушенным Донбассом.