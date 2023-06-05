Два жителя Удмуртии отравились сидром и находятся в критическом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя Удмуртии отравились сидром. 20-летний мужчина и 34-летняя женщина доставлены в больницу Ижевска в критическом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Оба пострадавших доставлены в токсикологическое отделение в критическом состоянии. Сейчас сотрудники медучреждения готовятся к возможному поступлению новых пострадавших от суррогатного напитка, а в ведомстве также уточнили, что в наличии есть все необходимые препараты.

При необходимости будут развернуты дополнительные койки.

Ранее стало известно о восьми погибших в Димитровграде из-за отравления сидром. Всего же стало известно о 14 отравившихся, за жизни которых сейчас борются врачи.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту, а Роспотребнадзор призвал жителей не употреблять продукцию самарской фирмы «Мистер Сидр» до окончания расследования.