Reuters: в генштабе ВСУ сообщили, что не располагают данными о начале контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В генштабе ВСУ заявили, что не располагают данными об украинском контрнаступлении и не подтверждают его начало. Об этом сообщает агентство Reuters.

"У нас нет таких данных и мы не комментируем подобные новости", - приводит слова представителя Генштаба ВСУ агентство.

Стоит отметить, что сроки возможного украинского контрнаступления постоянно сдвигаются.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы Украины утром 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении. В этом всего задействовали 6 механизированных и 2 танковых батальона. При этом, поставленных задач противник не добился.

Кроме того, депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что возможное украинское контрнаступление станет для Киева началом "скорого и ужасного" конца.