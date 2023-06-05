Умер Андрей Торхов, актер из сериалов «След» и «Законы улиц»

Андрей Торхов известен по съемкам в кино и сериалах

В возрасте 67 лет ушел из жизни знаменитый актер Андрей Торхов. Об этом сообщается на сайте Рязанского ТЮЗа, в котором артист играл с 2011 года.

«Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», - сказано в некрологе.

Андрей Торхов окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1979 году. За время своей карьеры он служил в Театре имени Евгения Вахтангова, Рязанской областной филармонии, Рязанском театре драмы, а также Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга. Кроме того, преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа.

Андрей Торхов известен и по съемкам в кино и сериалах. Так артиста можно увидеть в сериалах «Огни большого города», «Сюда не залетали чайки», «Как выйти замуж за миллионера», «След», «Законы улиц» и других.