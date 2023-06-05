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НовостиПолитика5 июня 2023 12:01

МИД России: Москва ценит мирную инициативу Китая, но всё будет зависеть от кураторов Киева

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко
Дарья ЧИПУРНАЯ
Москва высоко ценит мирную инициативу КНР по украинскому вопросу

Москва высоко ценит мирную инициативу КНР по украинскому вопросу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва высоко ценит мирную инициативу Пекина по урегулированию украинского вопроса, однако всё будет зависеть от реакции государств, которые руководят Киевом.

"Мы предложение Китая высоко оцениваем, в отличие от западных коллег. Как будет в перспективе, мы посмотрим", - сказал Руденко журналистам, отметив, что всё во многом зависит от кураторов Киева.

Ранее Андрей Руденко положительно встретил мирный план Индонезии по украинскому кризису. 3 июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции в Сингапуре предложил ввести в Украину миротворческие силы ООН и создать там демилитаризованную зону. МИД Украины категорически отверг индонезийский мирный план.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия должна довести специальную военную операцию на Украине до конца, других альтернатив этому не существует.