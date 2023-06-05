Киевские власти опровергли сообщения о смерти главы ГУР Минобороны Буданова Фото: ГУР Украины

Ряд украинских средств массовой информации начали публиковать информацию о гибели руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, однако это опровергли в Центре противодействия дезинформации страны в Telegram-канале.

— От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже даже продолжается подготовка к его захоронению, — указали в ведомстве.

Однако в Центре противодействия дезинформации заявили, что подобные сообщения — всего лишь информационный вброс.

Несмотря на это заявление, Буданов не появлялся на публике с 29 мая 2023 года. Тогда он пригрозил Российской Федерации ответом на ракетные удары и добавил, что их не придется долго ждать.