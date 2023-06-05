Умер Барри Ньюман, из сериала «Мисс Марпл» и «Она написала убийство»

Бэрри Ньюман хотел стать антропологом, однако решил посвятить жизнь сцене

В возрасте 92 лет ушел из жизни американский актер Бэрри Ньюман, который известен по главным ролям в фильмах «Исчезающая точка» и «Петрочелли».

Как передает The Hollywood Reporter, ссылаясь на жену артиста Анджелу, жизнь актера прервалась в Медицинском центре Колумбийского университета «по естественным причинам». В 2007 году у Бэрри Ньюман был диагностирован рак голосовых связок, а позже болезнь перешла в стадию ремиссии.

Бэрри Ньюман хотел стать антропологом, однако решил посвятить жизнь сцене, дебютировав в 1957 году в роли джазового музыканта на Бродвее. Через некоторое время он снялся в своих первых кинопроектах, среди которых «Обнаженный город», «Напряги извилины», «Агенты ада», «На пороге ночи», «Она написала убийство», «Каскадеры», «Мисс Марпл», а также «Говорящая с призраками».