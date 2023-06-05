Минфин России ожидает, что бюджет недополучит 44 миллиарда рублей нефтегазовых доходов в июне 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджет России может недополучить в июне 44 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, сообщает Министерство финансов страны.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере -44 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2023 года составило -30,6 миллиарда рублей», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в начале этого года нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 46% и составили 426 миллиардов рублей.

Как писал сайт KP.RU, Россия решила продлить добровольное сокращение объемов добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца следующего года. В настоящее время уровень добычи нефти Россией фактически сократился на 500 тысяч баррелей в сутки, что было заявлено в соглашении в рамках ОПЕК+.

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