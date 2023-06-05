Два самолета Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей Фото: Роман ЗЛОБИН

Минобороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

“Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Также в Минобороны отметили, что все полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии всем международным нормам.

Напомним, в начале мая два стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей выполнили плановый пролет над нейтральными водами Чукотского моря. В ходе полета, который длился более 13 часов, экипажи самолетов дальней авиации отработали дозаправку топливом в воздухе.

В апреле в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота РФ экипажи Ту-95МС и Ту-22М3 дальней авиации ВКС России перебросили на оперативные аэродромы для поддержки сил флота и проведения воздушного патрулирования. Британское издание Daily Mail назвало этот полет предупреждением Владимира Путина Западу из-за их позиции в украинском конфликте и демонстрацией “ужасающей силы” России.