Глава Минфина Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России, а не наоборот

Глава Минфина заявил, что доллар бросил вызов России, а не наоборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил о том, что доллар бросил вызов России, а не наоборот.

"Мы не бросаем вызов доллару, доллар бросил вызов России", - заявил глава Минфина, добавив, что Россия находится в поиске надежных альтернативных механизмов расчетов между экспортерами и импортерами для удобства и выгоды всем участникам внешней экономической деятельности РФ.

Напомним, в конце апреля Силуанов заявил, что попытки Запада сделать больно России в экономическом плане провалились. Власти РФ приняли все необходимые меры, которые позволили нейтрализовать большую часть введенных санкций, в результате чего рост инфляции был снижен.

Накануне в понедельник, 5 июня, первый министр экономики России Андрей Нечаев спрогнозировал, что в 2023 году курс доллара вряд ли превысит отметку в 100 рублей.