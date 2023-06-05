Экс-советник Кучмы Соскин: в США скоро узнают о больших потерях ВСУ при попытке наступления на юге

Экс-советник Кучмы Соскин: в США скоро узнают о потерях ВСУ при попытке наступления на юге Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский не сможет долго скрывать от Вашингтона большие потери украинской армии в технике и живой силе после попытки наступления 4 июня.

“Зачем вы врете? Из космоса все видно, Запад это все опубликует — сколько танков потеряно, сколько бронемашин и всего остального. Но тогда, Зеленский, ваше вранье будет выглядеть еще хуже”, — заявил Соскин в своем видеоблоге.

Днем ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ утром 4 июня безуспешно предприняли попытку проведения крупномасштабного наступления на пяти участках на Южнодонецком направлении.

При этом глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки провести контрнаступление в Запорожской области.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ также предпринимают попытки начать наступление на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

В Минобороны сообщали, что ВСУ лишь в одной попытке наступления на Южно-Донецком направлении потеряли 300 военных, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин, при этом не достигнув никаких результатов.

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