Генерал Ходжес: НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России Фото: Александр КОЦ

У НАТО нет достаточной военной мобильности для эффективного сдерживания России. Такого мнения придерживается бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

"Быть быстрее русских в момент, когда нужно добраться до критического места, - единственный показатель, имеющий значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой", - отметил Ходжес, пишет The Washington Post.

Также издание со ссылкой на интервью аналитиков и высокопоставленных чиновников отмечает, что о полном пересмотре стратегической концепции говорить еще рано, прежде чем альянс "сможет дать отпор России, не потеряв при этом ни одной пяди территории".

Кроме того, в Пентагоне заявили, что “очень внимательно следят” за киевскими атаками на территории российских городов и допускают, что они могут стать причиной эскалации конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN сказал председатель комитета глав штаба ВС США генерал Марк Милли.

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