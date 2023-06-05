Минфин США ввел санкции против семи россиян и одного юрлица в РФ Фото: REUTERS

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции в отношении России. В этот раз они коснулись семь граждан и одного юридического лица.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина внесло в список санкций семь связанных с российской разведкой лиц за их роль в кампании правительства Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Молдавии. Также в список было включено юридическое лицо, принадлежащее или контролируемое одним из этих лиц», – говорится на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом месяце США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией. Они коснулись министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, а также граждан других стран, подозреваемых в тесном сотрудничестве с Россией.