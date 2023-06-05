Отгрузки и поставки продукции под маркой "Мистер сидр" заблокированы по всей России

Ульяновская область. Димитровград. Алкогольная продукция "Мистер Сидр" в магазине. Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области /ТАСС

Отгрузки и поставки продукции под маркой "Мистер сидр" заблокированы на всей территории России. Об этом 5 мая сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сообщила о полной блокировке любых отгрузок и поставок продукции под брендом “Мистер сидр” от компании “Анди”.

“Движение продукции ООО "Анди" заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны”, — сообщили Росалкогольрегулировании.

Напомним, на данный момент известно о 16 погибших от отравления продукцией “Мистер сидр” в Ульяновской области. При этом глава региона Алексей Русских отмечал, что как минимум 35 человек пострадало от употребления этой продукции, а 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде и еще трое – в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после случаев массового отравления сидром фирмы “Анди” дала поручение всем региональным управлениям выявить и изъять из оборота продукцию "Мистер Сидр" по всей территории России, а также попросила незамедлительно уведомить Роспотребнадзор, если в дальнейшем в обороте будет замечена эта продукция.