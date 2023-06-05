Международная ассоциация воздушного транспорта желает полного открытия неба над Россией

В IATA хотят, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил о том, что ассоциация желает, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех.

Глава IATA Уолш сообщил Reuters, что для этого необходимо политическое разрешение украинского конфликта.

При этом Уолш в интервью телеканалу CNN отметил, что открытое небо России для всех "в ближайшее время вряд ли будет возможным". "Поэтому нам придется с этим жить. Думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие", - сказал он.

Напомним, страны Запада запретили совершать полеты над территорией РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний и частных самолетов из России. В декабре 2022 года глава IATA, в свою очередь, призвал страны Запада готовиться к возобновлению авиарейсов через РФ.