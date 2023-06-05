ГУР Минобороны Украины отказалось комментировать данные о применении бельгийского оружия в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов избежал ответа на вопрос об использовании бельгийского оружия украинскими диверсантами в атаке на Белгородскую область.

“Вопросы по использованию вооружения нужно ставить непосредственно к этим структурам, которые автономно действуют на территории РФ”, — заявил Юсов изданию “Общественное”.

Также представитель ГУР отметил, что группа диверсантов уже рассказывала, откуда у нее в наличии вооружение западных партнеров Киева, а все остальные вопросы, по словам Юсова, в скором времени прокомментирует Минобороны страны.

Напомним, ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам расследовать использование переданного Украине оружия для атак ДРГ на Белгородскую область.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. Позже Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении этой группировки. Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, участвовавших в этой атаке.

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк, беседуя с изданием Politico, заявлял что в Киеве “не знают”, где взяли американское вооружение террористы, напавшие на Белгородскую область.