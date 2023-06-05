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НовостиПолитика5 июня 2023 15:14

Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшем будущем

Берлин не хочет, чтобы Киев применял немецкое вооружение при атаках по России, заявил глава Минобороны ФРГ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшем будущем

Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшем будущем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не планируют передавать Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшем будущем, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как передает Deutsche Welle*, глава Минобороны Германии «отверг возможность передачи Киеву ракет Taurus в обозримой перспективе».

Говоря об использовании Вооруженными силами Украины немецкого оружия на территории России, министр отметил, что «международное право позволяет делать это в целях самообороны». Вместе с тем Берлин не хочет, чтобы Киев применял вооружение, переданное Германией, при атаках по РФ, подчеркнул Писториус.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников выступил с призывом к Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых составляет до 500 километров.

Как писал сайт KP.RU, 11 мая Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

*СМИ, признанное в России иностранным агентом