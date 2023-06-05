Врач назвала категории людей, которым стоит отказаться от полетов на самолете Фото: Shutterstock

Любой перелет на самолете может стать серьезным стрессом для организма. Некоторым людям с заболеваниями сердца или инфекциями стоит воздерживаться от полетов. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Губанова в беседе с «Газетой.Ru».

Перепады давления во время полетов могут негативно сказываться на здоровье таких людей и вести за собой не самые приятные последствия. Людям с сердечными заболеваниями также должны больше внимания уделять своему здоровью и во время сильной жары, особенно прилетая в другую страну.

Кардиолог Анна Исаева советует не злоупотреблять алкоголем в условиях жаркой погоды, поскольку это может приводить даже к инфарктам. В жару стоит больше находиться в помещении с кондиционером, чтобы избежать сердечного приступа. Ее слова привели на портале «ФАН»

Статистика выживаемости людей, у которых случается сердечный приступ вне больницы, не самая большая. По словам специалиста по первой помощи Геннадия Неудахина, в таких случаях выживает менее 10 процентов людей. Такую статистику опубликовали на портале «360».