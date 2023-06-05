Сальдо заявил, что ВСУ провели разведку боем у реки Днепр

Сальдо: ситуация в Херсонской области находится под контролем российских военных Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия небольшими группами провела разведку боем в дельте Днепра. По его словам, обстановка в регионе находится под контролем российских военных.

“Как сообщает командование группировки войск "Днепр", в минувшие сутки на херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр”, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее он отмечал, что украинская армия потерпит поражение в случае попытки пойти в контрнаступление через Днепр, поскольку река является мощнейшей естественной преградой для любых активных наступательных действий, а российские войска успешно пресекают их.

Военкор Александр Коц отмечал, что анонсированное контрнаступление ВСУ, по его мнению, уже началось. При этом в данный момент противник проводит активные действия не в том направлении, в котором многие ожидали. Коц по-прежнему считает, что для ВСУ приоритетнее идти с Запорожского направления на Мелитополь и далее на Бердянск или на Геническ.

В Минобороны сообщали, что ВСУ лишь в одной попытке наступления на Южно-Донецком направлении потеряли 300 военных, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин, при этом не достигнув никаких результатов.

При этом издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывает еще и острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро недавно заявил, что украинская армия не готова к контрнаступлению, а ВС России постоянно срывают планы командования ВСУ ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.