В США появился еще один кандидат в президенты

Майк Пенс подал документы для участия в президентских выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский вице-президент подал соответсвующие документы для участия в выборах президента Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию Федеральной комиссии по выборам США.

Как известно, Пенс является представителем Республиканской партии. От этой же партии выдвинут и бывший президент США Дональд Трамп. Помимо Трампа он будет конкурировать и с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. К слову, ранее аналитик Брэндон Вейхерт писал о том что каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США

Между тем, в конце мая 2023 года губернатор Флориды Рон Десантис также официально объявил об участии в выборной гонке и подал соответствующие документы в избирком. Десантиса сами американцы назвали вероятным конкурентом Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года.