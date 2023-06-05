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НовостиПроисшествия5 июня 2023 16:16

ФСБ задержала жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины

Мужчина лично участвовал в конфликте между Россией и Украиной на стороне Киева, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины

ФСБ задержала жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Нижегородской области задержали местного жителя, обвиняемого в сотрудничество со спецслужбами Украины.

Как рассказали журналистам в ведомстве, мужчина принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины по собственной инициативе. Задержанный лично участвовал в конфликте между Россией и Украиной на стороне Киева, заявили в УФСБ.

В настоящее время в отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Мужчина в содеянном сознался, его взяли под стражу.

Напомним, в мае в Биробиджане сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в секретном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, мужчина сливал спецслужбе информацию о спецоперации и вербовал новых агентов в Еврейской автономной области.