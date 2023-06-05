В АТОР назвали самые популярные направления для поездок на выходные к 12 июня Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин дал совет, куда отправиться на предстоящие длинные выходные. Россияне будут отдыхать три дня, 12 июня, понедельник, на этот раз выходной.

Пока почти в каждом регионе есть свободные места в отелях, так как курортный сезон еще не в разгаре.

Самые популярные туристические направления:

Краснодарский край,

Санкт-Петербург,

Кавказские Минеральные Воды,

Московская область,

Москва.

В Москву и Санкт-Петербург лучше отправляться на три-четыре дня, чтобы успеть посетить все интересные места. А вот поездка на Кавказ займет чуть больше времени, с захватом рабочих будней.

Туры без билетов на самолет примерно в два раза дешевле тех, что предполагают перелет.

- Скажем, пожить три дня в Сочи стоит 12-15 тысяч рублей, и билеты на самолет будут стоить столько же. При наличии автомобиля поездка обойдется в стоимость бензина, — сказал Ромашкин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Туры по Золотому кольцу обойдутся примерно в 17 тысяч рублей. Это поездка на автобусе по маршруту Москва-Владимир-Суздаль с двухразовым питанием.