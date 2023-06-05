В Госдуме назвали условия для улучшения отношений России и США Фото: Shutterstock

Отношения Москвы и Вашингтона могут развернуться не только по политическим причинам, но и в случае серьезного экономического кризиса в США. Такое заявление сделал в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа.

— Политику Белого дома сейчас повернуть невозможно. Они всячески не допускают возможности мирных переговоров и развивают эскалацию напряжения. К сожалению, сегодня Байден с командой не даст США развернуться от проводимой политики, — заявил Чепа.

Также депутат отметил, что Джо Байден вряд ли допустит республиканцев к власти, которые могут радикально изменить нынешнюю политику Соединенных Штатов.

Ранее KP.RU рассказывал о двух сценариях возможного примирения России и США. Такой сценарий возможен в том случае, если Америка перестанет быть гегемоном. Также дружба между странами может быть при наличии общего врага.