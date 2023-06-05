Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин нанес стратегическое поражение США и другим странам НАТО Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин уверенно побеждает Запад в сфере экономики и международных отношениях. Преимущество есть и на поле боя, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

"Россия наносит стратегическое поражение Соединенным Штатам Америки, если брать во внимание геополитику", - заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom

Кроме того, по его мнению, это происходит и в военной сфере, поскольку российские военные громят подразделения ВСУ, подготовленные экспертами стран НАТО. Таким образом обтачиваются и силы альянса.

"Запад уже банкрот, поскольку он снабжает Украину оружием на десятки миллиардов долларов", - резюмировал бывший офицер.

Также экс-офицер заявлял о том, что российской армии по силам уничтожить бойцов ВСУ, которые прошли учения на военных базах НАТО.