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НовостиПолитика5 июня 2023 17:24

Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин нанес стратегическое поражение США и другим странам НАТО

При этом преимущество у России есть не только в сфере экономики и международных отношениях
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин нанес стратегическое поражение США и другим странам НАТО

Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин нанес стратегическое поражение США и другим странам НАТО

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин уверенно побеждает Запад в сфере экономики и международных отношениях. Преимущество есть и на поле боя, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

"Россия наносит стратегическое поражение Соединенным Штатам Америки, если брать во внимание геополитику", - заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom

Кроме того, по его мнению, это происходит и в военной сфере, поскольку российские военные громят подразделения ВСУ, подготовленные экспертами стран НАТО. Таким образом обтачиваются и силы альянса.

"Запад уже банкрот, поскольку он снабжает Украину оружием на десятки миллиардов долларов", - резюмировал бывший офицер.

Также экс-офицер заявлял о том, что российской армии по силам уничтожить бойцов ВСУ, которые прошли учения на военных базах НАТО.