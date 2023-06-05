Представители Индонезии провели переговоры с российскими дипломатами по урегулированию конфликта на Украине

Индонезия провела переговоры с российскими дипломатами по урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Индонезии провели встречу с российскими дипломатами, стороны обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине, рассказали источники, знакомые с вопросом.

«Такая встреча имела место. Подробностей пока нет», – сообщил собеседник ТАСС.

На каком уровне проходили переговоры, он не уточнил.

Напомним, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции в Сингапуре предложил мирный план урегулирования конфликта на Украине путем ввода на территорию страны миротворцев ООН и создания демилитаризованной зоны для прекращения огня.

Позже Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло предложение Индонезии о создании демилитаризованной зоны для урегулирования конфликта с Россией.

В МИД России положительно высказались об индонезийском плане урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем в ведомстве отметили, что у Москвы нет официальной информации по этому плану.