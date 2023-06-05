Губернатор Гладков: системы ПВО сбили три воздушные цели в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на территории региона вновь сработали системы ПВО. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По информации Гладкова, над Белгородом и Белгородском районом сработала система ПВО по трем целям.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по 3 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - заявил Гладков.

Также 5 июня губернатор Белгородской области сообщал об успешной работе систем ПВО по еще одной воздушной цели на подлете к Белгороду. По его словам, осколками были повреждены два автомобиля, один легковой и другой - скорой помощи.

А во время ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал один из мирных жителей. Сейчас он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает.