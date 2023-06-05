Военный эксперт Перенджиев заподозрил Украину в обмане по вопросу использования истребителей F-16 Фото: REUTERS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников может обманывать, говоря, что ВСУ не будут использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Такой вывод сделал военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру».

— Как только истребители появятся, их будут использовать для контрнаступления. Мы видим заявления Запада о том, что использование их вооружений для агрессии на территории России под запретом, но это не мешает никому обстреливать то же Шебекино, — заявил Перенджиев.

Ранее глава украинского Минобороны Резников заявил, что ВСУ получат истребители F-16 и обученных инженеров не раньше осени и заявил, что даже они не изменят ситуацию. Эти его слова привели на портале «360».

При этом на портале RT рассказали, что истребители F-16 не помогут Украине изменить ситуацию. Даже некоторые западные военные эксперты сомневаются в их эффективности против российской системы ПВО.