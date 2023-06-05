Замглавы Пентагона Каль считает, что Россия уже проиграла в конфликте с Украиной Фото: EAST NEWS

Россия уже проиграла в конфликте на Украине, хотя и непонятно, как боевые действия будут развиваться дальше. Таким внезапным и беспочвенным заявлением ошарашил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим вопросам Колин Каль.

«Трудно сказать, в каком направлении будет развиваться конфликт, но в целом, уже ясно, что Россия в нем проиграла», – сказал он в ходе молодежного саммита НАТО.

По мнению замглавы Пентагона, Россия ставила цель «захватить Украину», чего у нее не получилось. Кроме того, заявил замминистра обороны США, вместо ожидаемого Москвой ослабления НАТО «произошло нечто совершенно противоположное». Что именно – Каль почему-то не уточнил.

Никаких аргументов, противоречащих известным заявлениям президента России о трансформации мировой политики, крушении гегемонии США, ущербу могуществу штатов и создании многополярного мира, Каль также привести не смог. Попросту и по-популистски смолчав о серьезных негативных последствиях конфликта для Белого дома и в целом ослаблении влияния США в мире.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна довести специальную военную операцию на Украине до конца, и альтернативы этому быть не может. Более того, финальная точка будет поставлена только после выполнения всех целей СВО.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что уверен в победе российской армии в конфликте на Украине.