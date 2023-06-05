Умер Роберт Ханссен, советский агент и экс-сотрудник ФБР

По версии следствия, с 1985 года Роберт Ханнсен передавал Москве данные об электронной разведке США, а также сотрудниках Комитета государственной безопасности СССР, которые работали на Вашингтон в качестве двойных агентов. Фото: REUTERS

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований, работавший на советскую разведку, Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет в тюрьме «Флорент» в штате Колорадо. Об этом сообщило Федеральное бюро тюрем США.

«В понедельник, 5 июня, примерно в 6:55 утра заключенный Роберт Ханссен был обнаружен без сознания в исправительном учреждении Florence ADMAX, штат Колорадо. Персонал обратился за неотложной медицинской помощью. Впоследствии заключенный был объявлен мертвым», – передает сообщение бюро телеканал CNN.

Ханссен был арестован в 2001 году по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза и Российской Федерации. По версии следствия, с 1985 года он передавал Москве данные об электронной разведке США, а также сотрудниках Комитета государственной безопасности СССР, которые работали на Вашингтон в качестве двойных агентов.

Ханссен прекратил шпионскую деятельность в 1991 году после развала СССР, возобновив ее в 1999. В 2002 году его приговорили к 15 пожизненным заключениям.

Сайт KP.RU рассказывал, кто такой ФБР Роберт Ханссен и как он менял американские секреты на российские бриллианты.