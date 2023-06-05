В Херсонской области зенитчики сбили украинский СУ-25, прикрывавший высадку десанта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские зенитчики сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», - заявил источник.

Собеседник отметил, что один из двух штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики группировки «Днепр».

«Второй самолет, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался», - уточнил военнослужащий.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило об уничтожении до 425 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

Отмечалось, что на данном направлении активные боевые действия ведутся подразделениями спецназа «Ахмат», участвующими в штурме Марьинки.

В Минобороны РФ заявили, что украинские войска не достигли своих целей во время попытки крупномасштабного наступления на Южнодонецком направлении, потеряв за минувшие сутки 300 бойцов, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

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