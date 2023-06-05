Минобороны России предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через СМС-рассылку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности, оповещать мобилизованных через СМС-рассылку, об этом сказано в проекте постановления.

«Пункт 8 изложить…уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»..., личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг», - уточняется в документе.

Согласно пояснительной записке, данные изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Минобороны РФ разработало проект постановления, предполагающий изменения в положение о воинском учете.

Согласно документу, предполагается, что россияне смогут становиться на воинский учет или сниматься с него, не являясь в военкомат.

Уточняется, что в таком случае россиянам в личный кабинет на портале Госуслуг будет направлено соответствующее уведомление.

В то же время, медобследование, психологический отбор, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета, согласно проекту постановления, должны осуществляться при последующей явке гражданина в военкомат.