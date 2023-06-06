Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro Фото: Shutterstock

Компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.

«Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым...», - заявил глава компании Тим Кук.

Производитель отметил, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры.

Уточняется, что использовать Vision Pro можно для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями.

Как писал сайт KP.RU, искусственный интеллект (ИИ) будет создавать собственные машины для убийства, а сами нейросети воспримут человека «не более, чем отбросы». И все это случится не в далеком будущем, а в течение двух ближайших лет.

Такие заявления сделал экс-исполнительный директор Google Мо Гаудет (Mo Gawdet).

При этом, в американской армии недавно произошел инцидент с ИИ, который свидетельствует, что Гаудет скорее прав.

Так, 2 июня стало известно, что во время имитационного испытания по отражению ракетной атаки система исскуственного интеллекта ВВС США собиралась убить своего воображаемого оператора-человека.

Отмечалось, что «умный» беспилотник принял решение, что команды оператора мешают ему выполнять основную задачу по уничтожению ЗРК.