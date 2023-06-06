Минобороны России: На Южно-Донецком направлении ВСУ в ходе наступления потеряли восемь немецких танков Leopard

Минобороны России: На Южно-Донецком направлении ВСУ в ходе наступления потеряли восемь немецких танков «Леопард» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 июня в течение дня противник продолжил попытки наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили… 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», - уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что по противнику было нанесено комплексное огневое поражение, авиацией, ракетными, артиллерийскими и огнеметными системами. Благодаря активным и самоотверженным действиям российских бойцов группировки войск "Восток", наступающие подразделения ВСУ получили значительный урон и не смогли добиться поставленных перед ними задач.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило, что, помимо уничтоженной техники ВСУ, потери украинских войск в живой силе на Южно-Донецком направлении составили более 1500 военнослужащих.

Напомним, утром 4 июня ВСУ предприняли попытку крупномасштабного наступления сразу на пяти участках на Южно-Донецком направлении. Согласно данным Минобороны РФ, противник потерял до 250 военнослужащих, 16 танков и 24 бронированных боевых машин.

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