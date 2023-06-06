Apple презентовала новые MacBook Air, Mac Studio и Macbook Pro Фото: REUTERS

Apple на презентации представила новый 15,3-дюймовый ноутбук MacBook Air, портативный компьютер Mac Studio и персональный компьютер Macbook Pro на новых процессорах M2 и M2 Ultra. Трансляция велась на официальном канале корпорации.

В компании сообщили, что MacBook Air работает без вентилятора, его толщина составляет 11,5 мм, он весит около 1,5 кг. Ноутбук оснащен зарядным устройством MagSafe, двумя портами Thunderbolt и разъемом для наушников 3,5 мм.

Отмечалось, что Mac Studio поддерживает до шести дисплеев Pro Display XDR и стандарт Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней и передней панели компьютера расположены различные порты и слот для карт памяти SD.

Mac Pro также представлен на базе улучшенного процессора M2 Ultra. Оснащается двумя портами HDMI, двумя 10-гигабитными портами Ethernet и 32-ядерным процессором Neral Engine.

Как писал сайт KP.RU, ранее Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro, которая, по словам главы компании, Vision Pro позволяет «бесшовно смешивая реальный мир с цифровым».

Производитель отметил, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры.

Уточняется, что использовать Vision Pro можно для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями.